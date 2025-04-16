РФ просит у США замороженные активы на покупку "Боингов" в случае прекращения огня в Украине – СМИ

Россия на переговорах с Соединенными Штатами обратилась с просьбой разрешить ей покупать самолеты Boeing, используя деньги от замороженных активов, после прекращения огня в Украине.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированный по этому вопросу источник в Москве

Дословно: "Хотя этот запрос не является условием согласия на перемирие, Россия понимает, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без прекращения огня, сказал человек, пожелавший не называть себя при обсуждении внутренних вопросов. Соглашение о покупке самолетов может стать частью ослабления санкций в случае прекращения боевых действий".

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Детали: Американские законодатели подсчитали, что российские активы в США составляют примерно 5 миллиардов долларов.

В материале отмечается, что после вторжения России в Украину компания Boeing прекратила свою деятельность в России, включая крупный инженерный центр.

Bloomberg считает, что перспективы потенциального возобновления продаж Boeing в Россию растут, поскольку американский самолетостроитель испытывает давление на других рынках из-за глобальной тарифной войны, начатой президентом Дональдом Трампом.

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На этом фоне Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить принимать самолеты американского производства, а Ryanair Holdings Plc заявила, что может задержать поставки Boeing, если они подпадают под тарифы.

После начала вторжения Россия захватила 400 иностранных самолетов, которые были арендованы ее авиакомпаниями. Фонд национального благосостояния России выделил 300 миллиардов рублей (3,7 миллиарда долларов) на закупку самолетов у международных лизинговых компаний.

Хотя Россия прямо не связывала прекращение войны в Украине с отменой санкций со стороны США и их союзников, правитель РФ Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники России заявили, что мирное соглашение потребует отмены западных карательных мер.