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Росіяни почали запускати по Україні "Шахеди" з отруйними речовинами – ЦПД

Станіслав ПогоріловСереда, 16 квітня 2025, 15:24
Росіяни почали запускати по Україні Шахеди з отруйними речовинами – ЦПД
Фото: Getty Images

Для ударів по Україні російські загарбники почали використовувати ударні БпЛА типу Shahed, споряджені отруйними речовинами.

Джерело: Центр протидії дезінформації у Telegram

Дослівно: "Центр верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Відомо, що в одному з БпЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії".

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Деталі: У ЦПД зазначили, що ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей.

Натомість поширена інформація, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується.

Шахедросійсько-українська війна
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