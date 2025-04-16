Россияне начали запускать по Украине "Шахеды" с отравляющими веществами – ЦПД
Среда, 16 апреля 2025, 15:24
Для ударов по Украине российские захватчики начали использовать ударные БпЛА типа Shahed, снаряженные отравляющими веществами.
Источник: Центр противодействия дезинформации в Telegram
Дословно: "Центр верифицировал эту информацию у спецслужб и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из БпЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия".
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Детали: В ЦПД отметили, что вражеские БПЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей.
Зато распространенная информация, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.