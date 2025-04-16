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Россияне начали запускать по Украине "Шахеды" с отравляющими веществами – ЦПД

Станислав ПогориловСреда, 16 апреля 2025, 15:24
Россияне начали запускать по Украине Шахеды с отравляющими веществами – ЦПД
Фото: Getty Images

Для ударов по Украине российские захватчики начали использовать ударные БпЛА типа Shahed, снаряженные отравляющими веществами.

Источник: Центр противодействия дезинформации в Telegram

Дословно: "Центр верифицировал эту информацию у спецслужб и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из БпЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия".

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Детали: В ЦПД отметили, что вражеские БПЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей.

Зато распространенная информация, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.

Шахедроссийско-украинская война
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