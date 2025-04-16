Свириденко: Україна та США зробили "суттєвий прогрес" у перемовинах про корисні копалини

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про суттєвий прорив у діалозі з США щодо майбутньої угоди про корисні копалини.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на допис Свириденко у Facebook

Деталі: Свириденко заявила про позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України.

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"Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою – є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", – написала вона.

За її словами, є домовленість з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри.

"Найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди", – зазначила віцепрем'єрка.

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За її словами, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, хоча багато вже пропрацьовано.

"Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів", – пояснила Свириденко.

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