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Свириденко: Україна та США зробили "суттєвий прогрес" у перемовинах про корисні копалини

Іванна Костіна, Анастасія ПроцСереда, 16 квітня 2025, 15:41
Свириденко: Україна та США зробили суттєвий прогрес у перемовинах про корисні копалини
Свириденко. фото: з Facebook

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про суттєвий прорив у діалозі з США щодо майбутньої угоди про корисні копалини.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на допис Свириденко  у Facebook

Деталі: Свириденко заявила про позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України.

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"Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою – є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", – написала вона.

За її словами, є домовленість з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри.

"Найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди", – зазначила віцепрем'єрка.

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За її словами, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, хоча багато вже пропрацьовано.

"Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів", – пояснила Свириденко.

Нагадаємо:

  • ЗМІ раніше повідомили, що США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.
  • Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
  • 11 квітня офіційні особи США і України зустрілися, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України. ЗМІ повідомляли про "антагоністичну" атмосферу зустрічі.
  • Українська делегація у ході цих технічних консультацій у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.

СШАУкраїна
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