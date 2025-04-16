Свириденко: Україна та США зробили "суттєвий прогрес" у перемовинах про корисні копалини
Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про суттєвий прорив у діалозі з США щодо майбутньої угоди про корисні копалини.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на допис Свириденко у Facebook
Деталі: Свириденко заявила про позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України.
"Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою – є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", – написала вона.
За її словами, є домовленість з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри.
"Найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди", – зазначила віцепрем'єрка.
За її словами, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, хоча багато вже пропрацьовано.
"Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів", – пояснила Свириденко.
Нагадаємо:
- ЗМІ раніше повідомили, що США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.
- Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
- 11 квітня офіційні особи США і України зустрілися, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України. ЗМІ повідомляли про "антагоністичну" атмосферу зустрічі.
- Українська делегація у ході цих технічних консультацій у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.