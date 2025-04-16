Свириденко: Украина и США сделали "существенный прогресс" в переговорах о полезных ископаемых

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко сообщила о существенном прорыве в диалоге с США относительно будущего соглашения о полезных ископаемых.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Свириденко в Facebook

Детали: Свириденко заявила о положительном новом шаге с Соединенными Штатами по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины.

Реклама:

"Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением – есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах", – написала она.

По ее словам, есть договоренность с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях.

"В ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения", – отметила вице-премьер.

РЕКЛАМА:

По ее словам, команды еще будут работать над конкретными пунктами в соглашении, хотя многое уже проработано.

"Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде, давать возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и Соединенных Штатов", – пояснила Свириденко.

Напомним: