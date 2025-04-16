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Свириденко: Украина и США сделали "существенный прогресс" в переговорах о полезных ископаемых

Иванна Костина, Анастасия ПроцСреда, 16 апреля 2025, 15:41
Свириденко: Украина и США сделали существенный прогресс в переговорах о полезных ископаемых
Свириденко. фото: из Facebook

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко сообщила о существенном прорыве в диалоге с США относительно будущего соглашения о полезных ископаемых.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Свириденко в Facebook

Детали: Свириденко заявила о положительном новом шаге с Соединенными Штатами по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины.

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"Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением – есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах", – написала она.

По ее словам, есть договоренность с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях.

"В ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения", – отметила вице-премьер.

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По ее словам, команды еще будут работать над конкретными пунктами в соглашении, хотя многое уже проработано.

"Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде, давать возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и Соединенных Штатов", – пояснила Свириденко.

Напомним:

  • СМИ ранее сообщили, что США смягчили требования по возврату помощи от Украины во время переговоров по соглашению о недрах.
  • Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула к версии соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
  • 11 апреля официальные лица США и Украины встретились, чтобы обсудить предложение США о получении доступа к минеральным богатствам Украины. СМИ сообщали об "антагонистической" атмосфере встречи.
  • Украинская делегация в ходе этих технических консультаций в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.

СШАУкраина
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