МЗС: Росія понад 30 разів порушила "енергетичне перемир’я" з 25 березня

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Росія понад 30 разів завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, незважаючи на оголошений режим "енергетичного перемир’я", який діє з 25 березня.

Джерело: кореспондент "Укрінформу" з посиланням на слова Тихого під час брифінгу 16 квітня

Пряма мова: "Всього за час цього "енергетичного перемирʼя" Росія порушила (його) – те, що стосується саме обʼєктів енергетики, – понад 30 разів. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій".

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Деталі: Тихий зазначив, що лише за останню добу зафіксовано три порушення домовленостей: унаслідок обстрілів у Миколаївській області та на околицях Херсона були пошкоджені трансформатори, а в Полтавській області — лінія електропередачі.

Речник також наголосив, що Україна регулярно передає інформацію про ці атаки міжнародним партнерам, зокрема Сполученим Штатам.

Передісторія:

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24 березня російська та американська делегації завершили переговори, які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США тривала 12 годин з перервами.

Детально про деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді – у статті Два перемир’я на користь Росії