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МИД: Россия более 30 раз нарушила "энергетическое перемирие" с 25 марта

Анастасия ПроцСреда, 16 апреля 2025, 17:22
МИД: Россия более 30 раз нарушила энергетическое перемирие с 25 марта
Иллюстративное фото: Getty Images

Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что Россия более 30 раз нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на объявленный режим "энергетического перемирия", который действует с 25 марта.

Источник: корреспондент "Укринформа" со ссылкой на слова Тихого во время брифинга 16 апреля

Прямая речь: "Всего за время этого "энергетического перемирия" Россия нарушила (его) - то, что касается именно объектов энергетики, - более 30 раз. Мы передаем подробные факты обо всех этих нарушениях, направляем регулярно в столицы государств-партнеров и штаб-квартиры международных организаций".

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Детали: Тихий отметил, что только за последние сутки зафиксировано три нарушения договоренностей: в результате обстрелов в Николаевской области и в окрестностях Херсона были повреждены трансформаторы, а в Полтавской области - линия электропередачи.

Спикер также отметил, что Украина регулярно передает информацию об этих атаках международным партнерам, в частности Соединенным Штатам.

Предыстория:

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  • 24 марта российская и американская делегации завершили переговоры, которые проходили в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину. По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США продолжалась 12 часов с перерывами.

Подробно о деталях и проблемах "мирных переговоров" в Эр-Рияде – в статье Два перемирия в пользу России

МИДРосcияУкраина
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