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Зеленський: Понад 40% зброї на фронті виробляють в Україні

Тетяна ОлійникСереда, 16 квітня 2025, 19:15
Зеленський: Понад 40% зброї на фронті виробляють в Україні
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 40% зброї, яка застосовується на фронті, вироблено в Україні. 

Джерело: Зеленський під час відзначення працівників оборонно-промислового комплексу до дня працівника ОПК

Пряма мова: "Сьогодні відзначив нагородами працівників нашого оборонно-промислового комплексу. Більш ніж 40 % усієї зброї, яка застосовується на фронті для оборони України, вироблено в Україні. 

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І тенденція незмінна: Україна буде робити більше й більше, щоб гарантувати свою безпеку – самостійно та разом із партнерами. Дякую всім працівникам наших оборонних виробництв за вашу роботу".

Деталі: "Україні завжди буде потрібна своя сильна зброя, щоб була в нас своя сильна Українська держава. Україні завжди буде потрібна власна технологічна перевага, щоб у Росії знали: ми відповімо на кожен удар", – додав глава держави.

Зеленськийзброявиробництво
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