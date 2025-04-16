Зеленський: Понад 40% зброї на фронті виробляють в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 40% зброї, яка застосовується на фронті, вироблено в Україні.

Джерело: Зеленський під час відзначення працівників оборонно-промислового комплексу до дня працівника ОПК

Пряма мова: "Сьогодні відзначив нагородами працівників нашого оборонно-промислового комплексу. Більш ніж 40 % усієї зброї, яка застосовується на фронті для оборони України, вироблено в Україні.

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І тенденція незмінна: Україна буде робити більше й більше, щоб гарантувати свою безпеку – самостійно та разом із партнерами. Дякую всім працівникам наших оборонних виробництв за вашу роботу".

Деталі: "Україні завжди буде потрібна своя сильна зброя, щоб була в нас своя сильна Українська держава. Україні завжди буде потрібна власна технологічна перевага, щоб у Росії знали: ми відповімо на кожен удар", – додав глава держави.