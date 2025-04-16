Зеленский: Более 40% оружия на фронте производят в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 40% оружия, которое применяется на фронте, произведено в Украине.

Источник: Зеленский во время награждения работников оборонно-промышленного комплекса ко дню работника ОПК

Прямая речь: "Сегодня отметил наградами работников нашего оборонно-промышленного комплекса. Более 40% всего оружия, которое применяется на фронте для обороны Украины, произведено в Украине.

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И тенденция неизменна: Украина будет делать больше и больше, чтобы гарантировать свою безопасность – самостоятельно и вместе с партнерами. Спасибо всем работникам наших оборонных производств за вашу работу".

Детали: "Украине всегда будет нужно свое сильное оружие, чтобы было у нас свое сильное Украинское государство. Украине всегда будет нужно собственное технологическое преимущество, чтобы в России знали: мы ответим на каждый удар", – добавил глава государства.