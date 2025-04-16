Суд пересмотрит "мягкий" приговор экс-главе Броварской РГА за пьяный наезд на 4 пешеходов

Прокуроры добились в суде отмены приговора в виде штрафа бывшему председателю Броварской райгосадминистрации Владимиру Майбоженко, который в пьяном виде за рулем авто совершил наезд на четырех пешеходов.

Источник: Офис генерального прокурора в соцсетях

Детали: Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры подали соответствующую жалобу в Киевский апелляционный суд, и он ее удовлетворил, назначив новое рассмотрение в суде первой инстанции.

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Апелляция касалась приговора Броварского горрайонного суда, которым тот утвердил соглашение о примирении и назначил экс-главе Броварской РГА наказание в виде штрафа в размере 34 тыс. грн с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Что предшествовало: 26 апреля 2024 года в Броварах, находясь за рулем автомобиля, Майбоженко проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на четырех пешеходов, среди которых был один ребенок. Пострадавших госпитализировали в больницу.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя было определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

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В январе 2025 года Броварской районный суд признал Майбоженко виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения и оштрафовал. Суд утвердил соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими.

В Киевской областной прокуратуре сообщили, что обжалуют приговор суда. Там заявили о невозможности заключения соглашения о примирении в подобных производствах, ведь они противоречат общественным интересам и требованиям Уголовного кодекса, так как предусмотренное соглашением наказание не соответствует санкциям статьи. В прокуратуре также отметили отсутствие оснований для смягчения наказания.