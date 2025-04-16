Через російські обстріли Донеччини постраждали троє людей

Російська армія 16 квітня обстріляла селище Зарічне Лиманської громади та місто Лиман у Донецькій області поранені дві жінки та чоловік.

Джерело: "Суспільне Донбас" з посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдвєдєву

Пряма мова: "О 10:30 російські війська обстріляли селище Зарічне Лиманської громади. Внаслідок цього 71-річна місцева жителька отримала мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення.

Реклама:

Уже о 13:15 російські війська повторили атаку на населений пункт, в результаті чого 61-річного чоловіка ушпиталили з мінно-вибуховою травмою, осколковими пораненнями, забоєм і контузією. Тип зброї встановлюють".

Деталі: Також о 14:40 російські війська вдарили з БпЛА, ймовірно, "Молнія-2" по Лиману.

Через влучання у житловий будинок поранена 70-річна містянка.

РЕКЛАМА:

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме воєнні злочини.