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Через російські обстріли Донеччини постраждали троє людей

Тетяна ОлійникСереда, 16 квітня 2025, 20:49
Через російські обстріли Донеччини постраждали троє людей
Фото - Getty Images

Російська армія 16 квітня обстріляла селище Зарічне Лиманської громади та місто Лиман у Донецькій області поранені дві жінки та чоловік.

Джерело: "Суспільне Донбас" з посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдвєдєву

Пряма мова: "О 10:30 російські війська обстріляли селище Зарічне Лиманської громади. Внаслідок цього 71-річна місцева жителька отримала мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення.

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Уже о 13:15 російські війська повторили атаку на населений пункт, в результаті чого 61-річного чоловіка ушпиталили з мінно-вибуховою травмою, осколковими пораненнями, забоєм і контузією. Тип зброї встановлюють".

Деталі: Також о 14:40 російські війська вдарили з БпЛА, ймовірно, "Молнія-2" по Лиману.

Через влучання у житловий будинок поранена 70-річна містянка.

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Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме воєнні злочини.

війнаДонецька областьбойові дії
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