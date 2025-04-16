Из-за российских обстрелов Донетчины пострадали три человека

Российская армия 16 апреля обстреляла поселок Заречное Лиманской общины и город Лиман в Донецкой области ранены две женщины и мужчина.

Источник: общественное вещание "Суспільне Донбас" со ссылкой на пресс-секретаря Донецкой областной прокуратуры Анастасию Медведеву

Прямая речь: "В 10:30 российские войска обстреляли поселок Заречное Лиманской громады. В результате 71-летняя местная жительница получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы и осколочные ранения.

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Уже в 13:15 российские войска повторили атаку на населенный пункт, в результате чего 61-летнего мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями, ушибом и контузией. Тип оружия устанавливается".

Детали: Также в 14:40 российские войска ударили с БПЛА, вероятно, "Молния-2" по Лиману.

Из-за попадания в жилой дом ранена 70-летняя горожанка.

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Правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно военные преступления.