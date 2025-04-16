Зеленський: Україна зробить все, щоб рішення про безпековий контингент виконувались швидко

Україна зробить все, щоб політичні рішення про безпековий контингент максимально швидко виконувались, "саме тоді, коли для цього буде час".

Джерело: звернення Зеленського 16 квітня

Пряма мова: "Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова про комунікацію та спільну роботу з нашими партнерами в Європі: будуть нові пакети підтримки, також ми готуємо нову безпекову архітектуру – усі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні.

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Ми зі свого боку все зробимо, щоб політичні рішення – про контингент – максимально швидко виконувались саме тоді, коли для цього буде час".

Деталі: Українська сторона також у середу обговорила з дипломатами найближчі наші тижні: можливі зустрічі в Україні, у Європі, роботу з Америкою, а також відносини з іншими державами.

Також президент повідомив, що є "хороші результати в урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди про економічне партнерство".

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"Базові юридичні речі майже доопрацьовані, і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам: і Україні, і Америці", – додав Зеленський.