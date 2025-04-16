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Зеленский: Украина сделает все, чтобы решения о контингенте по безопасности выполнялись быстро

Татьяна ОлейникСреда, 16 апреля 2025, 22:00
Зеленский: Украина сделает все, чтобы решения о контингенте по безопасности выполнялись быстро
Фото - ОП

Украина сделает все, чтобы политические решения о контингенте по безопасности максимально быстро выполнялись, "именно тогда, когда для этого будет время".

Источник: обращение Зеленского 16 апреля

Прямая речь: "Только что был доклад министра обороны Умерова о коммуникации и совместной работе с нашими партнерами в Европе: будут новые пакеты поддержки, также мы готовим новую архитектуру безопасности – все конкретные детали того, как может функционировать контингент партнеров по безопасности в Украине.

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Мы со своей стороны все сделаем, чтобы политические решения – о контингенте – максимально быстро выполнялись именно тогда, когда для этого будет время".

Детали: Украинская сторона также в среду обсудила с дипломатами ближайшие наши недели: возможные встречи в Украине, в Европе, работу с Америкой, а также отношения с другими государствами.

Также президент сообщил, что есть "хорошие результаты у правительственной команды Украины, которая работает с американской стороной по соглашению об экономическом партнерстве".

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"Базовые юридические вещи почти доработаны, и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам: и Украине, и Америке", – добавил Зеленский.

Зеленскийбоевые действиявойна
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