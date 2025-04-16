Зеленский: Украина сделает все, чтобы решения о контингенте по безопасности выполнялись быстро
Украина сделает все, чтобы политические решения о контингенте по безопасности максимально быстро выполнялись, "именно тогда, когда для этого будет время".
Источник: обращение Зеленского 16 апреля
Прямая речь: "Только что был доклад министра обороны Умерова о коммуникации и совместной работе с нашими партнерами в Европе: будут новые пакеты поддержки, также мы готовим новую архитектуру безопасности – все конкретные детали того, как может функционировать контингент партнеров по безопасности в Украине.
Мы со своей стороны все сделаем, чтобы политические решения – о контингенте – максимально быстро выполнялись именно тогда, когда для этого будет время".
Детали: Украинская сторона также в среду обсудила с дипломатами ближайшие наши недели: возможные встречи в Украине, в Европе, работу с Америкой, а также отношения с другими государствами.
Также президент сообщил, что есть "хорошие результаты у правительственной команды Украины, которая работает с американской стороной по соглашению об экономическом партнерстве".
"Базовые юридические вещи почти доработаны, и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам: и Украине, и Америке", – добавил Зеленский.