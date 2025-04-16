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У Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж: двоє людей загинули, 16 постраждалих

Тетяна ОлійникСереда, 16 квітня 2025, 23:39
У Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж: двоє людей загинули, 16 постраждалих
Фото із соцмереж

Увечері 16 квітня російські війська здійснили атаку безпілотниками по Дніпру, двоє людей загинуло, ще 16 постраждалих, серед них діти.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, мер Дніпра Борис Філатов

Пряма мова: "У Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж.

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Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей. Всі дані уточнюємо".

Деталі: Згодом Лисак додав, що в місті пошкоджені будинки, заклади освіти та культури, понівечені автомобілі.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що росіяни вбили у Дніпрі молоду дівчину. Ще 7 людей, попередньо, постраждали.

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Серед них – 9-місячна дівчинка, її стан задовільний. 

Водночас мер Дніпра повідомив, що один з ударів був поблизу міської ради.

Лисак додав, що троє постраждалих через атаку дронами на Дніпро госпіталізовані. Це хлопці 16, 18 та 20 років, вони у стані середньої тяжкості.

О 23:57 Лисак повідомив, що у місті є ще одна загибла – жінка старшого віку. Постраждалих уже 16. Серед них троє дітей. Окрім 9-місячної дівчинки, хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані.

До лікарень доставили п'ятьох людей, їм надають меддопомогу.

Дніпродітиросійсько-українська війна
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