В Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров: погибли двоє человек, пострадали 16
Вечером 16 апреля российские войска совершили атаку беспилотниками по Днепру, двоє человек погибло, еще 16 пострадавших, среди них дети.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, мэр Днепра Борис Филатов
Прямая речь: "В Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров.
Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем".
Детали: Впоследствии Лысак добавил, что в городе повреждены дома, учебные заведения и культуры, изуродованные автомобили.
Обновлено: Позже стало известно, что россияне убили в Днепре молодую девушку. Еще 7 человек, предварительно, пострадали.
Среди них – 9-месячная девочка, ее состояние удовлетворительное.
В то же время мэр Днепра сообщил, что один из ударов был вблизи городского совета.
Лысак добавил, что трое пострадавших из-за атаки дронами на Днепр госпитализированы. Это ребята 16, 18 и 20 лет, они в состоянии средней тяжести.
В 23:57 Лысак сообщил, что в городе есть еще одна погибшая – женщина старшего возраста. Пострадавших уже 16. Среди них трое детей. Кроме 9-месячной девочки, мальчики 6 и 11 лет. Они в удовлетворительном состоянии.
В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь.