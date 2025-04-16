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В Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров: погибли двоє человек, пострадали 16

Татьяна ОлейникСреда, 16 апреля 2025, 23:39
В Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров: погибли двоє человек, пострадали 16
Фото из соцсетей

Вечером 16 апреля российские войска совершили атаку беспилотниками по Днепру, двоє человек погибло, еще 16 пострадавших, среди них дети.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, мэр Днепра Борис Филатов

Прямая речь: "В Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров.

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Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем".

Детали: Впоследствии Лысак добавил, что в городе повреждены дома, учебные заведения и культуры, изуродованные автомобили.

Обновлено: Позже стало известно, что россияне убили в Днепре молодую девушку. Еще 7 человек, предварительно, пострадали.

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Среди них – 9-месячная девочка, ее состояние удовлетворительное.

В то же время мэр Днепра сообщил, что один из ударов был вблизи городского совета.

Лысак добавил, что трое пострадавших из-за атаки дронами на Днепр госпитализированы. Это ребята 16, 18 и 20 лет, они в состоянии средней тяжести.

В 23:57 Лысак сообщил, что в городе есть еще одна погибшая – женщина старшего возраста. Пострадавших уже 16. Среди них трое детей. Кроме 9-месячной девочки, мальчики 6 и 11 лет. Они в удовлетворительном состоянии.

В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь.

Днепрдетироссийско-украинская война
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