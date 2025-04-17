Ворожа атака БпЛА на Дніпро: зросла кількість постраждалих, серед них – четверо дітей

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Дніпро зросла кількість постраждалих, серед яких – четверо дітей. Також з’явилися фото і відео з місць прильотів.

Джерело: Мер Дніпра Борис Філатов, суспільний мовник "Суспільне. Дніпро"

Деталі: Філатов зазначив, що у різних районах Дніпра вже триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.

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За його словами, пошкоджені щонайменше 15 будинків. Серед них – студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства.

фото: Філатов у соцмережах

фото: Філатов у соцмережах

фото: Філатов у соцмережах

фото: Філатов у соцмережах

Пряма мова Філатова: "Обстеження триватимуть до ранку. Надто у приватній забудові.

У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 – четверо з них діти".

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Деталі: "Суспільне. Дніпро" додало, що внаслідок атаки безпілотників на Дніпро виникло щонайменше сім осередків вогню.

Крім того, за даними суспільного мовника, в місті пошкоджені дві пам'ятки історії – головпоштамт і готель "Асторія".

фото: "Суспільне. Дніпро"

Через атаку безпілотників на Дніпро виникло щонайменше 7 осередків вогню.

Відео: "Суспільне. Дніпро" pic.twitter.com/EfK8mla7nV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 16, 2025

Що передувало: Увечері 16 квітня російські війська здійснили атаку безпілотниками по Дніпру, було відомо про двох загиблих людей і 16 постраждалих.