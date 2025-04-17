Ворожа атака БпЛА на Дніпро: зросла кількість постраждалих, серед них – четверо дітей
Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Дніпро зросла кількість постраждалих, серед яких – четверо дітей. Також з’явилися фото і відео з місць прильотів.
Джерело: Мер Дніпра Борис Філатов, суспільний мовник "Суспільне. Дніпро"
Деталі: Філатов зазначив, що у різних районах Дніпра вже триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.
За його словами, пошкоджені щонайменше 15 будинків. Серед них – студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства.
Пряма мова Філатова: "Обстеження триватимуть до ранку. Надто у приватній забудові.
У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 – четверо з них діти".
Деталі: "Суспільне. Дніпро" додало, що внаслідок атаки безпілотників на Дніпро виникло щонайменше сім осередків вогню.
Крім того, за даними суспільного мовника, в місті пошкоджені дві пам'ятки історії – головпоштамт і готель "Асторія".
Через атаку безпілотників на Дніпро виникло щонайменше 7 осередків вогню.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 16, 2025
Відео: "Суспільне. Дніпро" pic.twitter.com/EfK8mla7nV
Що передувало: Увечері 16 квітня російські війська здійснили атаку безпілотниками по Дніпру, було відомо про двох загиблих людей і 16 постраждалих.