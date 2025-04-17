Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Ворожа атака БпЛА на Дніпро: зросла кількість постраждалих, серед них – четверо дітей

Ольга Глущенко Четвер, 17 квітня 2025, 01:58
Ворожа атака БпЛА на Дніпро: зросла кількість постраждалих, серед них – четверо дітей
фото: Філатов у соцмережах

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Дніпро зросла кількість постраждалих, серед яких – четверо дітей. Також з’явилися фото і відео з місць прильотів.

Джерело: Мер Дніпра Борис Філатов, суспільний мовник "Суспільне. Дніпро"

Деталі: Філатов зазначив, що у різних районах Дніпра вже триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.

Реклама:

За його словами, пошкоджені щонайменше 15 будинків. Серед них – студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства.

 
фото: Філатов у соцмережах
 
фото: Філатов у соцмережах
 
фото: Філатов у соцмережах
 
фото: Філатов у соцмережах

Пряма мова Філатова: "Обстеження триватимуть до ранку. Надто у приватній забудові.

У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 – четверо з них діти".

РЕКЛАМА:

Деталі: "Суспільне. Дніпро" додало, що внаслідок атаки безпілотників на Дніпро виникло щонайменше сім осередків вогню.

Крім того, за даними суспільного мовника, в місті пошкоджені дві пам'ятки історії – головпоштамт і готель "Асторія".

 
фото: "Суспільне. Дніпро"

Що передувало: Увечері 16 квітня російські війська здійснили атаку безпілотниками по Дніпру, було відомо про двох загиблих людей і 16 постраждалих.

Дніпробезпілотникиросійсько-українська війнапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Ватикан назвав офіційну причину смерті Папи Римського
доповненоЗеленський анонсував зустріч з партнерами в Лондоні щодо "мирних пропозицій"
У Путіна відповіли, чи відвідає Трамп парад у Москві 9 травня
Помер народний депутат Мороз
Побили нацгвардійця у відпустці: підліткам, які влаштували бійку в Гідропарку, оголосили про підозру
У Пентагоні заперечують інформацію ЗМІ про розкриття Гегсетом секретних даних у Signal
Усі новини...
Зеленський: Понад 40% зброї на фронті виробляють в Україні
Через російські обстріли Донеччини постраждали троє людей
Зеленський: Україна зробить все, щоб рішення про безпековий контингент виконувались швидко
У Сумах пролунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
22:14
На фронті від початку доби відбулось 121 зіткнення – Генштаб
22:02
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
21:45
Над Римом діє безпольотна зона в очікуванні похорону Франциска
21:26
Погачара та Евенепула сенсаційно обіграли в Арденнах. Підсумки тижня у велоспорті
21:24
Ватикан назвав офіційну причину смерті Папи Римського
21:13
У Трампа спростували, що шукають нового міністра оборони
21:11
Трамп вимагає від ФРС "негайно" знизити облікову ставку
20:56
Через новий злив у Signal Білий дім почав шукати нового главу Пентагону – ЗМІ
20:56
На Київщині та Житомирщині викрили підпільне виробництво алкоголю
20:44
фотоТроє людей загинули через зіткнення вантажівки і легковика на Львівщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: