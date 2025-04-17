Вражеская атака БпЛА на Днепр: возросло количество пострадавших, среди них – четверо детей

В результате атаки вражеских беспилотников на Днепр возросло количество пострадавших, среди которых - четверо детей. Также появились фото и видео с мест прилетов.

Источник: Мэр Днепра Борис Филатов, общественное вещание "Суспільне. Днепр"

Детали: Филатов отметил, что в разных районах Днепра уже идет ликвидация последствий ударов. Привлечено много тяжелой коммунальной техники.

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По его словам, повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них – студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия.

ФОТО: ФИЛАТОВ В СОЦСЕТЯХ

ФОТО: ФИЛАТОВ В СОЦСЕТЯХ

ФОТО: ФИЛАТОВ В СОЦСЕТЯХ

ФОТО: ФИЛАТОВ В СОЦСЕТЯХ

Прямая речь Филатова: "Обследование будут продолжаться до утра. Особенно в частной застройке.

В больницах города помогают раненым. В целом количество пострадавших увеличилось уже до 28 – четверо из них дети".

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Детали: "Суспільне. Днепр" добавило, что в результате атаки беспилотников на Днепр возникло по меньшей мере семь очагов огня.

Кроме того, по данным общественного вещателя, в городе повреждены два памятника истории – главпочтамт и отель "Астория".

фото: "Суспільне. Днепр"

Через атаку безпілотників на Дніпро виникло щонайменше 7 осередків вогню.

Відео: "Суспільне. Дніпро" pic.twitter.com/EfK8mla7nV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 16, 2025

Что предшествовало: Вечером 16 апреля российские войска совершили атаку беспилотниками по Днепру, было известно о двух погибших людях и 16 пострадавших.