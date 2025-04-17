Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Вражеская атака БпЛА на Днепр: возросло количество пострадавших, среди них – четверо детей

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 апреля 2025, 01:58
Вражеская атака БпЛА на Днепр: возросло количество пострадавших, среди них – четверо детей
фото: Філатов у соцсетях

В результате атаки вражеских беспилотников на Днепр возросло количество пострадавших, среди которых - четверо детей. Также появились фото и видео с мест прилетов.

Источник: Мэр Днепра Борис Филатов, общественное вещание "Суспільне. Днепр"

Детали: Филатов отметил, что в разных районах Днепра уже идет ликвидация последствий ударов. Привлечено много тяжелой коммунальной техники.

Реклама:

По его словам, повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них – студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия.

 
ФОТО: ФИЛАТОВ В СОЦСЕТЯХ
 
ФОТО: ФИЛАТОВ В СОЦСЕТЯХ
 
ФОТО: ФИЛАТОВ В СОЦСЕТЯХ
 
ФОТО: ФИЛАТОВ В СОЦСЕТЯХ

Прямая речь Филатова: "Обследование будут продолжаться до утра. Особенно в частной застройке.

В больницах города помогают раненым. В целом количество пострадавших увеличилось уже до 28 – четверо из них дети".

РЕКЛАМА:

Детали: "Суспільне. Днепр" добавило, что в результате атаки беспилотников на Днепр возникло по меньшей мере семь очагов огня.

Кроме того, по данным общественного вещателя, в городе повреждены два памятника истории – главпочтамт и отель "Астория".

 
фото: "Суспільне. Днепр"

Что предшествовало: Вечером 16 апреля российские войска совершили атаку беспилотниками по Днепру, было известно о двух погибших людях и 16 пострадавших.

Днепрбеспилотникироссийско-украинская войнапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
Зеленский: Более 40% оружия на фронте производят в Украине
Из-за российских обстрелов Донетчины пострадали три человека
Зеленский: Украина сделает все, чтобы решения о контингенте по безопасности выполнялись быстро
В Сумах прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
10:17
Ферстаппен обошел Феттеля и стал вторым в истории Формулы-1 по набранным очкам
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама:
Реклама: