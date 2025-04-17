NYT: Трамп відхилив ідею ізраїльського удару по ядерних об'єктах Ірану

Президент США Дональд Трамп відхилив ідею удару Ізраїлем по іранських ядерних об'єктах, надавши перевагу дипломатичному підходу і переговорам з Іраном щодо обмеження його ядерної програми.

Джерело: The New York Times з посиланням на посадовців адміністрації (президента США – ред.) та інших осіб

Деталі: За даними видання, Ізраїль розробив план удару в травні. Метою удару було відтермінувати здатність Ірану розробити ядерну зброю на рік або більше.

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New York Times зазначає, що допомога США була необхідна не лише для захисту Ізраїлю від відповіді Ірану, але й для забезпечення ефективності атаки.

Після місяців внутрішніх дискусій Трамп ухвалив рішення на користь дипломатії, а не військових дій.

Минулої суботи США та Іран провели переговори в Омані – вперше за часів адміністрації Трампа, включаючи його перший президентський термін 2017-2021 років.

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Обидві країни охарактеризували переговори як "позитивні та конструктивні".

За словами поінформованого джерела, другий раунд переговорів запланований на суботу, і він, швидше за все, відбудеться в Римі.

Що передувало: Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.

14 квітня Трамп заявив, що Іран навмисно затягує укладання нової ядерної угоди, і пригрозив йому можливими військовими ударами у відповідь на розробку зброї.