NYT: Трамп відхилив ідею ізраїльського удару по ядерних об'єктах Ірану
Президент США Дональд Трамп відхилив ідею удару Ізраїлем по іранських ядерних об'єктах, надавши перевагу дипломатичному підходу і переговорам з Іраном щодо обмеження його ядерної програми.
Джерело: The New York Times з посиланням на посадовців адміністрації (президента США – ред.) та інших осіб
Деталі: За даними видання, Ізраїль розробив план удару в травні. Метою удару було відтермінувати здатність Ірану розробити ядерну зброю на рік або більше.
New York Times зазначає, що допомога США була необхідна не лише для захисту Ізраїлю від відповіді Ірану, але й для забезпечення ефективності атаки.
Після місяців внутрішніх дискусій Трамп ухвалив рішення на користь дипломатії, а не військових дій.
Минулої суботи США та Іран провели переговори в Омані – вперше за часів адміністрації Трампа, включаючи його перший президентський термін 2017-2021 років.
Обидві країни охарактеризували переговори як "позитивні та конструктивні".
За словами поінформованого джерела, другий раунд переговорів запланований на суботу, і він, швидше за все, відбудеться в Римі.
Що передувало: Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.
14 квітня Трамп заявив, що Іран навмисно затягує укладання нової ядерної угоди, і пригрозив йому можливими військовими ударами у відповідь на розробку зброї.