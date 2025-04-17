NYT: Трамп отклонил идею израильского удара по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп отклонил идею удара Израилем по иранским ядерным объектам, отдав предпочтение дипломатическому подходу и переговорам с Ираном по ограничению его ядерной программы.

Источник: The New York Times со ссылкой на должностных лиц администрации (президента США – ред.) и других лиц

Детали: По данным издания, Израиль разработал план удара в мае. Целью удара было отсрочить способность Ирана разработать ядерное оружие на год или более.

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New York Times отмечает, что помощь США была необходима не только для защиты Израиля от ответа Ирана, но и для обеспечения эффективности атаки.

После месяцев внутренних дискуссий Трамп принял решение в пользу дипломатии, а не военных действий.

В минувшую субботу США и Иран провели переговоры в Омане – впервые за время администрации Трампа, включая его первый президентский срок 2017-2021 годов.

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Обе страны охарактеризовали переговоры как "позитивные и конструктивные".

По словам информированного источника, второй раунд переговоров запланирован на субботу, и он, скорее всего, состоится в Риме.

Что предшествовало: Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.

14 апреля Трамп заявил, что Иран намеренно затягивает заключение новой ядерной сделки, и пригрозил ему возможными военными ударами в ответ на разработку оружия.