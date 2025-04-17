NYT: Трамп отклонил идею израильского удара по ядерным объектам Ирана
Президент США Дональд Трамп отклонил идею удара Израилем по иранским ядерным объектам, отдав предпочтение дипломатическому подходу и переговорам с Ираном по ограничению его ядерной программы.
Источник: The New York Times со ссылкой на должностных лиц администрации (президента США – ред.) и других лиц
Детали: По данным издания, Израиль разработал план удара в мае. Целью удара было отсрочить способность Ирана разработать ядерное оружие на год или более.
New York Times отмечает, что помощь США была необходима не только для защиты Израиля от ответа Ирана, но и для обеспечения эффективности атаки.
После месяцев внутренних дискуссий Трамп принял решение в пользу дипломатии, а не военных действий.
В минувшую субботу США и Иран провели переговоры в Омане – впервые за время администрации Трампа, включая его первый президентский срок 2017-2021 годов.
Обе страны охарактеризовали переговоры как "позитивные и конструктивные".
По словам информированного источника, второй раунд переговоров запланирован на субботу, и он, скорее всего, состоится в Риме.
Что предшествовало: Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.
14 апреля Трамп заявил, что Иран намеренно затягивает заключение новой ядерной сделки, и пригрозил ему возможными военными ударами в ответ на разработку оружия.