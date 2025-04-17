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Ворог бив по Сумщині – майже 260 вибухів за добу

Ольга Глущенко Четвер, 17 квітня 2025, 05:44
Ворог бив по Сумщині – майже 260 вибухів за добу
Наслідки російських ударів по Сумщині. Фото ілюстративне з Facebook прокуратури

Протягом минулого дня росіяни здійснили 141 обстріл, прикордоння Сумської області, пошкоджень зазнали 5 будинків і сільський клуб.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 257 вибухів. Обстрілів зазнали Верхньосироватська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Путивльська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді були мінометні обстріли, артобстріли, обстріл з РСЗВ, удари FPV-дронами, пуск КАБів, скидання ВОГ з БпЛА – загалом 146 вибухів.

На Білопільську громаду росіяни скинули ВОГ з БпЛА, 6 вибухів.

По Путивльській громаді ворог бив з артилерії, 3 вибухи.

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В Юнаківській громаді зафіксували артилерійські обстріли та удари FPV-дронами – 35 вибухів.

Верхньосироватську громаду атакував ворожий БпЛа, 1 вибух. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

Новослобідську громаду окупанти атакували з мінометів, артилерії, FPV-дронами, 15 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення сільського клубу.

По Шалигинській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів, FPV-дронами, 21 вибух. Внаслідок обстрілу пошкоджені 3 приватних будинки.

По Миропільській громаді був пуск КАБів і мінометний обстріл, 9 вибухів.

Великописарівську громаду загарбники атакували FPV-дронами та БпЛА, здійснили артилерійський обстріл, також скидали ВОГ з БпЛА, 12 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Есманьська громада зазнали атаки FPV-дронами, 3 вибухи.

Сумська областьобстрілвибухросійсько-українська війна
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