Враг бил по Сумщине – почти 260 взрывов за сутки

Последствия российских ударов по Сумской области. Фото иллюстративное из Facebook прокуратуры

В течение прошлого дня россияне осуществили 141 обстрел, приграничье Сумской области, повреждения получили 5 домов и сельский клуб.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 257 взрывов. Обстрелам подверглись Верхнесыроватская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Путивльская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде были минометные обстрелы, артобстрелы, обстрел из РСЗО, удары FPV-дронами, пуск КАБов, сброс ВОГ с БпЛА – всего 146 взрывов.

На Белопольскую громаду россияне сбросили ВОГ с БпЛА, 6 взрывов.

По Путивльской общине враг бил из артиллерии, 3 взрыва.

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В Юнаковской громаде зафиксировали артиллерийские обстрелы и удары FPV-дронами – 35 взрывов.

Верхнесыроватскую громаду атаковал вражеский БпЛа, 1 взрыв. В результате обстрела поврежден частный дом.

Новослободскую громаду оккупанты атаковали из минометов, артиллерии, FPV-дронами, 15 взрывов. В результате обстрела повреждено помещение сельского клуба.

По Шалыгинской общине россияне ударили из артиллерии, минометов, FPV-дронами, 21 взрыв. В результате обстрела повреждены 3 частных дома.

По Миропольской общине был пуск КАБов и минометный обстрел, 9 взрывов.

Великописаревскую громаду захватчики атаковали FPV-дронами и БпЛА, осуществили артиллерийский обстрел, также сбрасывали ВОГ с БпЛА, 12 взрывов. В результате обстрела поврежден частный дом.

Эсманьская община подверглись атаке FPV-дронами, 3 взрыва.