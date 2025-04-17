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ЗСУ за добу знешкодили 1 230 окупантів і 54 ББМ

Ірина БалачукЧетвер, 17 квітня 2025, 07:28
ЗСУ за добу знешкодили 1 230 окупантів і 54 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

1 230 військових, 65 артилерійських систем та 54 ББМ – такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.  

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 937 440 (+1 230) осіб,
  • танків – 10 654 (+16) од,
  • бойових броньованих машин – 22 217 (+54) од,
  • артилерійських систем – 26 442 (+65) од,
  • РСЗВ – 1 366 (+2) од,
  • засобів ППО – 1 135 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 925 (+88) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44 642 (+170) од,
  • спеціальної техніки – 3 807 (+3) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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