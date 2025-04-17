ЗСУ за добу знешкодили 1 230 окупантів і 54 ББМ
Четвер, 17 квітня 2025, 07:28
1 230 військових, 65 артилерійських систем та 54 ББМ – такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 937 440 (+1 230) осіб,
- танків – 10 654 (+16) од,
- бойових броньованих машин – 22 217 (+54) од,
- артилерійських систем – 26 442 (+65) од,
- РСЗВ – 1 366 (+2) од,
- засобів ППО – 1 135 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 925 (+88) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44 642 (+170) од,
- спеціальної техніки – 3 807 (+3) од.
Дані уточнюються.