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ВСУ за сутки обезвредили 1 230 оккупантов и 54 ББМ

Ирина БалачукЧетверг, 17 апреля 2025, 07:28
ВСУ за сутки обезвредили 1 230 оккупантов и 54 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

1 230 военных, 65 артиллерийских систем и 54 ББМ – таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки. 

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.04.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 937 440 (+1 230) человек,
  • танков – 10 654 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 217 (+54) ед,
  • артиллерийских систем – 26 442 (+65) ед,
  • РСЗО – 1 366 (+2) ед,
  • средств ПВО – 1 135 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 925 (+88) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 44 642 (+170) ед,
  • специальной техники – 3 807 (+3) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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