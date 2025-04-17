ВСУ за сутки обезвредили 1 230 оккупантов и 54 ББМ
Четверг, 17 апреля 2025, 07:28
1 230 военных, 65 артиллерийских систем и 54 ББМ – таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.04.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 937 440 (+1 230) человек,
- танков – 10 654 (+16) ед,
- боевых бронированных машин – 22 217 (+54) ед,
- артиллерийских систем – 26 442 (+65) ед,
- РСЗО – 1 366 (+2) ед,
- средств ПВО – 1 135 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 925 (+88) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 44 642 (+170) ед,
- специальной техники – 3 807 (+3) ед.
Данные уточняются.