Російський "Шахед" атакував сільгосппідприємство на Сумщині: вирувала пожежа – РВА

У Сумській області внаслідок російської атаки ударним безпілотниками спалахнула пожежа на території сільськогосподарського підприємства.

Джерело: голова Сумської РВА Михайло Мельник у Facebook

Пряма мова очільника райадміністрації: "Близько 2-ї години ночі ворог атакував одне з сільськогосподарських підприємств у Садівській громаді дронами-камікадзе типу "Шахед". Пожежі оперативно ліквідовано".

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Деталі: За словами Мельника, минулося без жертв, але зазнали пошкоджень сільгосптехніка та адміністративні будівлі.