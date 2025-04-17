Російський "Шахед" атакував сільгосппідприємство на Сумщині: вирувала пожежа – РВА
Четвер, 17 квітня 2025, 07:57
У Сумській області внаслідок російської атаки ударним безпілотниками спалахнула пожежа на території сільськогосподарського підприємства.
Джерело: голова Сумської РВА Михайло Мельник у Facebook
Пряма мова очільника райадміністрації: "Близько 2-ї години ночі ворог атакував одне з сільськогосподарських підприємств у Садівській громаді дронами-камікадзе типу "Шахед". Пожежі оперативно ліквідовано".
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Деталі: За словами Мельника, минулося без жертв, але зазнали пошкоджень сільгосптехніка та адміністративні будівлі.