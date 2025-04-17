Российский "Шахед" атаковал сельхозпредприятие на Сумщине: бушевал пожар – РВА
Четверг, 17 апреля 2025, 07:57
В Сумской области в результате российской атаки ударным беспилотниками вспыхнул пожар на территории сельскохозяйственного предприятия.
Источник: глава Сумской РВА Михаил Мельник в Facebook
Прямая речь главы райадминистрации: "Около 2 часов ночи враг атаковал одно из сельскохозяйственных предприятий в Садовской громаде дронами-камикадзе типа "Шахед". Пожары оперативно ликвидированы".
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Детали: По словам Мельника, обошлось без жертв, но повреждена сельхозтехника и административные здания.