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Российский "Шахед" атаковал сельхозпредприятие на Сумщине: бушевал пожар – РВА

Ирина БалачукЧетверг, 17 апреля 2025, 07:57
Российский Шахед атаковал сельхозпредприятие на Сумщине: бушевал пожар – РВА
Фото из Facebook Михаила Мельника

В Сумской области в результате российской атаки ударным беспилотниками вспыхнул пожар на территории сельскохозяйственного предприятия.

Источник: глава Сумской РВА Михаил Мельник в Facebook

Прямая речь главы райадминистрации: "Около 2 часов ночи враг атаковал одно из сельскохозяйственных предприятий в Садовской громаде дронами-камикадзе типа "Шахед". Пожары оперативно ликвидированы".

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Детали: По словам Мельника, обошлось без жертв, но повреждена сельхозтехника и административные здания.

Сумская областьбеспилотникипожар
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