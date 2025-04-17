За минулу добу на фронті відбулося 125 боєзіткнень – Генштаб

Найчастіше ворог атакував Лиманський, Торецький, Покровський та Новопавлівський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, вчора (16 квітня – ред.) загарбники завдали по території України двох ракетних та 94 авіаційних ударів, застосували 4 ракети та скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2764 дрони-камікадзе та здійснили 6659 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог 2 рази штурмував позиції українських військових у районах Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку протягом доби українські військові відбили 5 атак окупантів поблизу Нової Кругляківки, Богуславки, Загризового та у напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку війська РФ провели 16 атак біля населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове, а також у напрямку Ольгівки й Зеленої Долини.

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На Сіверському напрямку противник 9 разів намагався прорвати оборону в районах Григорівки, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку підрозділи ЗСУ зафіксували 5 бойових зіткнень біля Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 13 атак поблизу Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 29 штурмів та наступів ворога в районах Олександрополя, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Успенівки, Новоолександрівки, Преображенки, Троїцького, Андріївки, Богданівки, Старої Миколаївки та у напрямку Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку війська РФ 15 разів атакували оборонні позиції біля Костянтинополя, Розливу, Привільного та у напрямку Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку протягом доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили 6 ворожих штурмів біля Лобкового, Малої Токмачки, Новоданилівки, Степового, Кам’янського, Щербаків і Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог провів 3 наступальні дії, але не досяг успіху.

На Курському напрямку за добу сталося 14 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 23 авіаудари, скинула 37 керованих авіабомб і здійснила 413 артилерійських обстрілів, зокрема 17 – з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському і Поліському напрямках ознак підготовки наступальних угруповань противника не зафіксовано.