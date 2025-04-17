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За минувшие сутки на фронте произошло 125 боестолкновений – Генштаб

Степан ГафткоЧетверг, 17 апреля 2025, 08:22
За минувшие сутки на фронте произошло 125 боестолкновений – Генштаб

Чаще всего враг атаковал Лиманский, Торецкий, Покровский и Новопавловский направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По уточненной информации, вчера (16 апреля – ред.) захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 94 авиационных удара, применили 4 ракеты и сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2764 дроны-камикадзе и осуществили 6659 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 104 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: На Харьковском направлении враг 2 раза штурмовал позиции украинских военных в районах Волчанска и Западного.

На Купянском направлении в течение суток украинские военные отбили 5 атак оккупантов вблизи Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении войска РФ провели 16 атак возле населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Грековка, Новомихайловка, Новое, а также в направлении Ольговки и Зеленой Долины.

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На Северском направлении противник 9 раз пытался прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении подразделения ВСУ зафиксировали 5 боевых столкновений у Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты совершили 13 атак вблизи Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 29 штурмов и наступлений врага в районах Александрополя, Елизаветовки, Лисовки, Звёздного, Успеновки, Новоалександровки, Преображенки, Троицкого, Андреевки, Богдановки, Старой Николаевки и в направлении Сергеевки.

На Новопавловском направлении войска РФ 15 раз атаковали оборонительные позиции у Константинополя, Разлива, Привольного и в направлении Багатира.

На Гуляйпольском направлении в течение суток боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении защитники отбили 6 вражеских штурмов у Лобкового, Малой Токмачки, Новоданиловки, Степного, Каменского, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг провел 3 наступательных действия, но не преуспел.

На Курском направлении за сутки произошло 14 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 23 авиаудара, сбросила 37 управляемых авиабомб и осуществила 413 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступательных группировок противника не зафиксировано.

российско-украинская войнаГенштабвойна
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