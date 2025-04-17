Окупанти атакували Харківщину: 17 постраждалих, пошкоджено будинки та авто

17 людей постраждали, вирували пожежі та пошкоджені низка будинків і авто у Харківській області внаслідок російських атак увечері 16 квітня.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Деталі: Близько 8 вечора росіяни атакували село Оскіл в Ізюмському районі. Внаслідок влучання (тип зброї встановлюється) у легковий автомобіль постраждало 10 осіб.

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Трохи пізніше окупанти атакували село Тимофіївка, що у Богодухівському районі. Внаслідок ударів 4 FPV-дронами пошкоджено приватний будинок, гараж, легковий автомобіль.

Після 22:00 росіяни атакували село Пимонівка Ізюмського району. Внаслідок ударів БпЛА типу "Шахед" горіла господарча споруда на площі 15 м. кв. та 8 м. куб. дров, пошкоджено приватний будинок та дві господарчі споруди.



Також загарбники тероризували місто Ізюм – внаслідок удару (попередньо ракетою) пошкоджено 6 приватних будинків, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. Постраждало 6 осіб: 36-річний чоловік, 32-річна жінка, 7-річна дитина, 55-річна жінка, 25-річна жінка та 32-річний чоловік.

Через російський "Шахед" в Ізюмі горіло три приватних будинки на площі 600 м.кв. Постраждала 66-річна жінка.