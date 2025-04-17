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Оккупанты атаковали Харьковскую область: 17 пострадавших, повреждены дома и авто 

Ирина БалачукЧетверг, 17 апреля 2025, 09:05
Оккупанты атаковали Харьковскую область: 17 пострадавших, повреждены дома и авто 
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

17 человек пострадали, бушевали пожары и повреждены ряд домов и авто в Харьковской области в результате российских атак вечером 16 апреля.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Около 8 вечера россияне атаковали село Оскол в Изюмском районе. В результате попадания (тип оружия устанавливается) в легковой автомобиль пострадали 10 человек.

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Чуть позже оккупанты атаковали село Тимофеевка, что в Богодуховском районе. В результате ударов 4 FPV-дронами повреждены частный дом, гараж, легковой автомобиль.

После 22:00 россияне атаковали село Пимоновка Изюмского района. В результате ударов БпЛА типа "Шахед" горела хозяйственная постройка на площади 15 м. кв. и 8 м. куб. дров, повреждены частный дом и две хозяйственные постройки.

Также захватчики терроризировали город Изюм – в результате удара (предварительно ракетой) повреждены 6 частных домов, две хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Пострадали 6 человек: 36-летний мужчина, 32-летняя женщина, 7-летний ребенок, 55-летняя женщина, 25-летняя женщина и 32-летний мужчина.

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Из-за российского "Шахеда" в Изюме горело три частных дома на площади 600 м.кв. Пострадала 66-летняя женщина.

Харьковская областьпожар
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