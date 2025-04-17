Заступнику Кличка вручили підозру в організації схем для ухилянтів

Служба безпеки і Національна поліція вручили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву, якого раніше мер Києва Володимир Кличко відсторонив від роботи.

Джерело: джерела УП в правоохоронних органах

Фото надане УП джерелом

Деталі: За даним джерел, Прокопіва підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.

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Фото надане УП джерелом

Що було раніше: У жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.Info щодо заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві друзями заступника мера. Сам Прокопів заявив, що йому нічого приховувати і написав заяву на звільнення.

Довідково: Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції "Європейська солідарність". Півтора роки очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021).