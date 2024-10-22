Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва від обов’язків після розслідування Bihus.Info

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.Info щодо заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві друзями заступника мера. Сам Прокопів заявив, що йому нічого приховувати і написав заяву на звільнення.

Джерело: Віталій Кличко у Telegram, Володимир Прокопів у Facebook

Пряма мова Кличка: "Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва".

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За словами міського голови, на час перевірки і задля її обʼєктивності він відсторонив Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень.

Сам Прокопів заявив, що відкритий до перевірки, оскільки для нього важливі "репутація та чесне ім’я родини".

Пряма мова Прокопіва: "За всі роки своєї публічної діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування, на державній службі я завжди був відкритим до журналістів.

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Що, власне, вони і підтвердили у своєму матеріалі. Я не маю чого приховувати, тому і сам, коли почали телефонувати родичам та моїм друзям, запросив їх на чесну розмову. Майже дві години я відповідав на усі запитання, які цікавили журналістів".

Більше деталей: Заступник голови КМДА також завив, що за посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, "тому написав заяву на звільнення на імʼя Київського міського голови".

Що було раніше:

Перед цим розслідувачі Bihus.Info з'ясували, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк і Андрій Стеценко – через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.

Раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина Володимира Прокопіва скупила купу нерухомості по всьому Києву.

Довідково: Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції "Європейська солідарність". Півтора роки очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021). За 10 років Прокопіва на топ-посадах активи чиновника і близьких йому людей по кількості і по якості зробили космічний ривок.