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Заместителю Кличко вручили подозрение в организации схем для уклонистов

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоЧетверг, 17 апреля 2025, 09:38
Заместителю Кличко вручили подозрение в организации схем для уклонистов
Фото предоставленное УП источникм

Служба безопасности и Национальная полиция вручили подозрение заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву, которого ранее мэр Киева Владимир Кличко отстранил от работы.

Источник: источники УП в правоохранительных органах

 
Фото предоставленное УП источником

Детали: По данным источников, Прокопива подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу.

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Фото предоставленное УП источником

Что предшествовало: В октябере 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива после расследования Bihus.Info о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве друзьями заместителя мэра. Сам Прокопив заявил, что ему нечего скрывать и написал заявление на увольнение.

Справка: Владимир Прокопив – депутат Киевсовета с 2014 года, глава фракции "Европейская солидарность". Полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также был секретарем городского совета (2015-2019), а позже стал одним из заместителей Виталия Кличко (с 2021).

КиевСБУуклонисты
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