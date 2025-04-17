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Сили оборони відбили масштабний штурм росіян, знищивши 29 одиниць бронетехніки

Степан ГафткоЧетвер, 17 квітня 2025, 12:02
Сили оборони відбили масштабний штурм росіян, знищивши 29 одиниць бронетехніки
Фото: скриншот з відео

Сили оборони відбили масштабний штурм росіян, який вони розпочали 16 квітня близько 18:00 на півдні України, залучивши не менше 320 військових, 40 одиниць бронетехніки, 3 танки та близько 10 багі, атакуючи ділянку фронту поблизу П'ятихаток, Степового, Лобкового, Малої Токмачки та Малих Щербаків.

Джерело: Сили оборони Півдня України

Дослівно: "Склад штурмової групи противника: не менше 320 чоловік особового складу, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі".

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Деталі: Як повідомили українські військові, 16 квітня росіяни здійснили масштабний штурм українських позицій із застосуванням великої кількості бронетехніки та особового складу. Противник використав підрозділи 58 загальновійськової армії південного військового округу.

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За інформацією ЗСУ, бої відбулися поблизу населених пунктів: П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки. 

Українські захисники повідомили, що повітряна розвідка своєчасно виявила рух ворога. Для відсічі атак було застосовано удари безпілотниками та артилерією. 

Перше ураження російської техніки сталося за 8 км від лінії бойового зіткнення, коли були знищені три БМП. 

Бій тривав понад дві з половиною години, під час яких українські сили активно уражали штурмовиків вогнем. 

В результаті бойових дій ворог втратив 29 одиниць техніки, 140 осіб особового складу, а також було пошкоджено 3 танки.

російсько-українська війнавійна
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