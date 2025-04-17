Сили оборони відбили масштабний штурм росіян, який вони розпочали 16 квітня близько 18:00 на півдні України, залучивши не менше 320 військових, 40 одиниць бронетехніки, 3 танки та близько 10 багі, атакуючи ділянку фронту поблизу П'ятихаток, Степового, Лобкового, Малої Токмачки та Малих Щербаків.

Джерело: Сили оборони Півдня України

Дослівно: "Склад штурмової групи противника: не менше 320 чоловік особового складу, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі".

Реклама:

Деталі: Як повідомили українські військові, 16 квітня росіяни здійснили масштабний штурм українських позицій із застосуванням великої кількості бронетехніки та особового складу. Противник використав підрозділи 58 загальновійськової армії південного військового округу.

Сили оборони відбили масштабний штурм росіян, знищивши 29 одиниць бронетехніки https://t.co/AUOOyrmbX2 pic.twitter.com/VY4RM4y8dn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2025

РЕКЛАМА:

За інформацією ЗСУ, бої відбулися поблизу населених пунктів: П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки.

Українські захисники повідомили, що повітряна розвідка своєчасно виявила рух ворога. Для відсічі атак було застосовано удари безпілотниками та артилерією.

Перше ураження російської техніки сталося за 8 км від лінії бойового зіткнення, коли були знищені три БМП.

Бій тривав понад дві з половиною години, під час яких українські сили активно уражали штурмовиків вогнем.

В результаті бойових дій ворог втратив 29 одиниць техніки, 140 осіб особового складу, а також було пошкоджено 3 танки.