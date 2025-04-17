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Силы обороны отбили масштабный штурм россиян, уничтожив 29 единиц бронетехники

Степан ГафткоЧетверг, 17 апреля 2025, 12:02
Силы обороны отбили масштабный штурм россиян, уничтожив 29 единиц бронетехники
Фото: скриншот с видео

Силы обороны отбили масштабный штурм россиян, который они начали 16 апреля около 18:00 на юге Украины, привлекая не менее 320 военных, 40 единиц бронетехники, 3 танка и около 10 багги, атакуя участок фронта вблизи Пятихаток, Степного, Лобкового, Малой Токмачки и Малых Щербаков.

Источник: Силы обороны Юга Украины

Дословно: "Состав штурмовой группы противника: не менее 320 человек личного состава, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багги".

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Детали: Как сообщили украинские военные, 16 апреля россияне осуществили масштабный штурм украинских позиций с применением большого количества бронетехники и личного состава. Противник использовал подразделения 58 общевойсковой армии южного военного округа.

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По информации ВСУ, бои произошли вблизи населенных пунктов: Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки.

Украинские защитники сообщили, что воздушная разведка своевременно обнаружила движение врага. Для отпора атак были применены удары беспилотниками и артиллерией.

Первое поражение российской техники произошло в 8 км от линии боевого соприкосновения, когда были уничтожены три БМП.

Бой длился более двух с половиной часов, во время которых украинские силы активно поражали штурмовиков огнем.

В результате боевых действий враг потерял 29 единиц техники, 140 человек личного состава, а также было повреждено 3 танка.

российско-украинская войнавойна
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