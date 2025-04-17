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Чехія вперше в історії повністю незалежна від російської нафти

Уляна Кричковська, Ірина БалачукЧетвер, 17 квітня 2025, 12:18
Чехія вперше в історії повністю незалежна від російської нафти
Гендиректор компанії MERO Ярослав Пантучек, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і міністр фінансів Чехії Збинек Станюра на пресконференції, присвяченій завершенню проєкту будівництва трубопроводу TAL-PLUS. Фото CTK

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що його країна вперше в своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK

Пряма мова Фіали: "Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності".

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Деталі: Він уточнив, що це сталося після завершення модернізації потужностей нафтопроводу TAL, що надходить із заходу.

За словами Фіали, перші збільшені обсяги нафти, що постачаються цим нафтопроводом, вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії.

Тепер країна може перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії. 

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Передісторія:

  • У січні прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна готова до повного переходу на постачання нафти західним маршрутом нафтопроводами TAL та IKL у разі нестачі російської нафти з нафтопроводу "Дружба".
  • Фіала раніше говорив, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року.

Чехіянафта
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