Чехия впервые в истории полностью независима от российской нефти

Гендиректор компании MERO Ярослав Пантучек, премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр финансов Чехии Збынек Станюра на пресс-конференции, посвященной завершению проекта строительства трубопровода TAL-PLUS. Фото CTK

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK

Прямая речь Фиалы: "Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости".

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Детали: Он уточнил, что это произошло после завершения модернизации мощностей нефтепровода TAL, поступающего с запада.

По словам Фиалы, первые увеличенные объемы нефти, поставляемые по этому нефтепроводу, уже поступили на центральную нефтебазу в Чехии.

Теперь страна может перекачивать до 8 млн тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии.

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