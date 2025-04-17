Чехия впервые в истории полностью независима от российской нефти
Четверг, 17 апреля 2025, 12:18
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK
Прямая речь Фиалы: "Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости".
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Детали: Он уточнил, что это произошло после завершения модернизации мощностей нефтепровода TAL, поступающего с запада.
По словам Фиалы, первые увеличенные объемы нефти, поставляемые по этому нефтепроводу, уже поступили на центральную нефтебазу в Чехии.
Теперь страна может перекачивать до 8 млн тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии.
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Предыстория:
- В январе премьер Чехии Петр Фиала заявил, что его страна готова к полному переходу на поставки нефти по западному маршруту по нефтепроводам TAL и IKL в случае нехватки российской нефти из нефтепровода "Дружба".
- Фиала ранее говорил, что Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года.