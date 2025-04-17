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Россияне атаковали из артиллерии Никополь: двое погибших, еще пятеро ранены

Станислав ПогориловЧетверг, 17 апреля 2025, 12:38
Россияне атаковали из артиллерии Никополь: двое погибших, еще пятеро ранены
Фото: Днепропетровская ОВА

В результате обстрела из артиллерии российскими захватчиками города Никополь Днепропетровской области погибли двое мужчин, еще пять человек пострадали.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "В Никополе погибли двое мужчин - 56 и 61 лет. россияне убили их, обстреливая город из тяжелой артиллерии".

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Детали: По его словам, пять человек пострадали, из них четверо в больнице в тяжелом состоянии.

 

Возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.

Днипророссийско-украинская войнажертвы
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