Росіяни продовжують вбивати жителів Донеччини: двоє людей загинули, четверо поранені

Двоє людей загинули та четверо поранені внаслідок обстрілів Костянтинівського й Покровського районів Донеччини російськими окупаційними військами.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 17 квітня у період з 08:40 по 08:50 ворог обстріляв Костянтинівку з використанням РЗСВ "Смерч". Поблизу багатоквартирного будинку несумісні з життям тілесні ушкодження отримав 53-річний житель. Також постраждали двоє жінок 51 та 72 років – у них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом ноги та порізи.

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Крім того, ворог скинув авіабомбу, ймовірно, "ФАБ-250" з УМПК на село Русин Яр Іллінівської громади. У приватному будинку загинув 60-річний місцевий житель.

Ще двоє цивільних отримали мінно-вибухові травми і осколкові поранення під час обстрілу селища Новоекономічне Покровського району. Жінку віком 31 рік та 71-річного чоловіка ушпиталено. Тип озброєння встановлюється.

Внаслідок влучання засобів ураження пошкоджено фасади багатоквартирних і приватних будинків, легкові автомобілі, гаражі.