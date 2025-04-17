Россияне продолжают убивать жителей Донетчины: два человека погибли, четверо ранены

Два человека погибли и четверо ранены в результате обстрелов Константиновского и Покровского районов Донецкой области российскими оккупационными войсками.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 17 апреля в период с 08:40 по 08:50 враг обстрелял Константиновку с использованием РСЗО "Смерч". Вблизи многоквартирного дома несовместимые с жизнью телесные повреждения получил 53-летний житель. Также пострадали две женщины 51 и 72 лет – у них диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом ноги и порезы.

Реклама:

Кроме того, враг сбросил авиабомбу, вероятно, "ФАБ-250" с УМПК на село Русин Яр Ильиновской громады. В частном доме погиб 60-летний местный житель.

Еще двое гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения во время обстрела поселка Новоэкономичное Покровского района. Женщина в возрасте 31 год и 71-летний мужчина госпитализированы. Тип вооружения устанавливается.

В результате попадания средств поражения повреждены фасады многоквартирных и частных домов, легковые автомобили, гаражи.