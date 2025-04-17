У Парижі почалася зустріч української делегації із представниками "коаліції рішучих" – Сибіга
Четвер, 17 квітня 2025, 14:17
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що у Парижі розпочалася зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Великої Британії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Сибіги у соцмережі Х
Деталі: Очільник українського МЗС розповів, що українська делегація вже почала зустріч із британськими, французькими та німецькими колегами на Єлисейських полях.
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"Ми обговорили шляхи до справедливого та тривалого миру, включаючи повне припинення вогню, багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України", – написав він.
Передісторія:
- 17 квітня Сибіга, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та очільник Міністерства оборони Рустем Умєров прибули на зустріч до Парижа для зустрічей із представниками "коаліції рішучих".
- У Парижі в української делегації також запланована зустріч з американськими колегами – державним секретарем США Марком Рубіо та посланником американського президента Стівом Віткоффом.
- Франція разом із Великою Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України.
- У контексті американської делегації, яка буде присутня в ці дні у Парижі, варто звернути увагу, що минулого тижня Віткофф зустрічався з правителем РФ Владіміром Путіним.
- Він назвав переговори з Путіним "переконливими", а також заявив, що можливість якоїсь "мирної" угоди впирається в "п’ять територій".