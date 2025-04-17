У Парижі почалася зустріч української делегації із представниками "коаліції рішучих" – Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що у Парижі розпочалася зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Сибіги у соцмережі Х

Деталі: Очільник українського МЗС розповів, що українська делегація вже почала зустріч із британськими, французькими та німецькими колегами на Єлисейських полях.

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"Ми обговорили шляхи до справедливого та тривалого миру, включаючи повне припинення вогню, багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України", – написав він.

Передісторія: