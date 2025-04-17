В Париже началась встреча украинской делегации с представителями "коалиции решительных" – Сибига
Четверг, 17 апреля 2025, 14:17
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Париже началась встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети Х
Детали: Глава украинского МИД рассказал, что украинская делегация уже начала встречу с британскими, французскими и немецкими коллегами на Елисейских полях.
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"Мы обсудили пути к справедливому и прочному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины", - написал он.
Предыстория:
- 17 апреля Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава Министерства обороны Рустем Умеров прибыли на встречу в Париж для встреч с представителями "коалиции решительных".
- В Париже у украинской делегации также запланирована встреча с американскими коллегами – государственным секретарем США Марком Рубио и посланником американского президента Стивом Уиткоффом.
- Франция вместе с Великобританией возглавляет группу стран, которые нарабатывают возможные варианты гарантий безопасности для Украины.
- В контексте американской делегации, которая будет присутствовать в эти дни в Париже, стоит обратить внимание, что на прошлой неделе Уиткофф встречался с правителем РФ Владимиром Путиным.
- Он назвал переговоры с Путиным "убедительными", а также заявил, что возможность какого-то "мирного" соглашения упирается в "пять территорий".