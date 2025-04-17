В Париже началась встреча украинской делегации с представителями "коалиции решительных" – Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Париже началась встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети Х

Детали: Глава украинского МИД рассказал, что украинская делегация уже начала встречу с британскими, французскими и немецкими коллегами на Елисейских полях.

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"Мы обсудили пути к справедливому и прочному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины", - написал он.

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