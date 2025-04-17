На журналіста Юрія Макарова напали з ножем: він у лікарні

Невідомий напав з ножем на виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова – журналіст перебуває у лікарні.

Джерело: голова правління АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Микола Чернотицький в Facebook, поліція Києва

Пряма мова Чернотицького: "Вчора (16 квітня – ред.) пізно ввечері невідомий напав на Юрія Макарова, виконавчого продюсера Суспільного Мовлення і відомого журналіста, і наніс йому ножове поранення. Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні".

Реклама:

Деталі: Голова правління "Суспільного" підкреслив, що станом на зараз загрози життю Макарова немає.

"Поліція проводить слідчі дії. Від імені Суспільного мовника закликаю міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль", – підсумував Чернотицький.

У поліції повідомили, що подія сталася у Солом’янському районі поблизу одного з житлових комплексів.

РЕКЛАМА:

"За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Постраждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов. Його госпіталізували", – зазначили в поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Зловмисника розшукують.