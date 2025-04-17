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На журналиста Юрия Макарова напали с ножом: он в больнице

Ирина БалачукЧетверг, 17 апреля 2025, 14:18
На журналиста Юрия Макарова напали с ножом: он в больнице
Юрий Макаров. Фото "Суспільного"

Неизвестный напал с ножом на исполнительного продюсера Общественного Вещания Юрия Макарова – журналист находится в больнице.

Источник: глава правления АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Николай Чернотицкий в Facebook, полиция Киева

Прямая речь Чернотицкого: "Вчера (16 апреля – ред.) поздно вечером неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного журналиста, и нанес ему ножевое ранение. Юрия Макарова в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу".

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Детали: Глава правления "Суспільного" подчеркнул, что по состоянию на сейчас угрозы жизни Макарова нет.

"Полиция проводит следственные действия. От имени Общественного вещателя призываю министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль", – подытожил Чернотицкий.

В полиции сообщили, что событие произошло в Соломенском районе возле одного из жилых комплексов.

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"По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали", – отметили в полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Злоумышленника разыскивают.

СМИнападение
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