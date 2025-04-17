Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Підробний диплом доктора і доплата в пів мільйона: члену ВККС оголосили підозру

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 квітня 2025, 14:59
Підробний диплом доктора і доплата в пів мільйона: члену ВККС оголосили підозру
фото НАБУ і САП

Антикорупційні органи повідомили про підозру в привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів Володимиру Луганському.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, джерело "Української правди"

Дослівно САП: "17 квітня за дорученням заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор САП повідомив про підозру члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зловживання якого завдали державному бюджету понад пів мільйона гривень збитків".

Реклама:

Деталі: У повідомленні не названо ім’я фігуранта, але за даними УП, це Володимир Луганський, у якого в четвер проводилися обшуки.

Досудовим розслідуванням, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що під час переведення до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для отримання доплати до зарплати за науковий ступінь суддя подав диплом доктора філософії в галузі права.

На основі поданого документа йому було встановлено доплату за науковий ступінь у розмірі 15 відсотків посадового окладу судді, що в подальшому також призвело до збільшення розміру довічного грошового утримання судді, яке йому виплачується після виходу у відставку.

РЕКЛАМА:

Проте з’ясувалося, що вищезазначений диплом не давав права на отримання такої доплати.

Як наслідок, з 21.04.2015 по 01.04.2025 особа, будучи суддею та суддею у відставці, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами, передбаченими на виплату суддівської винагороди та довічного грошового утримання судді у відставці, на загальну суму 576 тис. грн, кажуть у прокуратурі.

На сьогодні дії члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України. Слідство триває.

судНАБУАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Через пункт пропуску "Шегині" обмежать рух для легкових авто до 10 травня
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Усі новини...
суд
НАБУ проводить обшуки у члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів – ЗМІ
Французький суд дозволив примусове стягнення з Росії для компенсацій "Нафтогазу"
Суд перегляне "м'який" вирок ексголові Броварської РДА за п'яний наїзд на 4 пішоходів
Останні новини
10:07
Музика як опіоїди: вчені дослідили, як мозок реагує на улюблені композиції
10:04
Мін’юст США звинувачує Google у використанні ШІ для зміцнення монополії
09:46
Швейцарська гвардія відклала приведення до присяги через смерть Папи
09:41
Українці на понад третину зменшили попит на вантажівки: які моделі популярні
09:32
Неоколоніалізм. Як Росія "рятує" Африку від України та США
09:31
фотоРосіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
09:25
Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей
09:14
Пошукова функція ChatGPT стрімко зростає в Європі, хоча до масштабів Google ще далеко
09:05
У Румунії зафіксували два землетруси
08:55
Збірна України з важкої атлетики завершила чемпіонат Європи з 13 медалями в активі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: