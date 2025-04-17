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Поддельный диплом доктора и доплата в полмиллиона: члену ВККС объявили подозрение

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 апреля 2025, 14:59
Поддельный диплом доктора и доплата в полмиллиона: члену ВККС объявили подозрение
фото НАБУ и САП

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении в присвоении средств путем злоупотребления служебным положением члену Высшей квалификационной комиссии судей Владимиру Луганскому.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источник "Украинской правды"

Дословно САП: "17 апреля по поручению заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурор САП сообщил о подозрении члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины, злоупотребления которого нанесли государственному бюджету более полумиллиона гривен убытков".

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Детали: В сообщении не названо имя фигуранта, но по данным УП, это Владимир Луганский, у которого в четверг проводились обыски.

Досудебным расследованием, которое осуществляют детективы НАБУ, установлено, что при переводе в Северодонецкий городской суд Луганской области для получения доплаты к зарплате за научную степень судья подал диплом доктора философии в области права.

 

На основе представленного документа ему была установлена доплата за научную степень в размере 15 процентов должностного оклада судьи, что в дальнейшем также привело к увеличению размера пожизненного денежного содержания судьи, которое ему выплачивается после выхода в отставку.

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Однако выяснилось, что вышеупомянутый диплом не давал права на получение такой доплаты.

Как следствие, с 21.04.2015 по 01.04.2025 лицо, будучи судьей и судьей в отставке, злоупотребляя своим служебным положением, завладело бюджетными средствами, предусмотренными на выплату судейского вознаграждения и пожизненного денежного содержания судьи в отставке, на общую сумму 576 тыс. грн, говорят в прокуратуре.

На сегодня действия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины. Следствие продолжается.

судНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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