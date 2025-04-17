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СБУ: Російський звукорежисер відомої радіостанції шпигував для ФСБ в Києві

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 квітня 2025, 15:25
СБУ: Російський звукорежисер відомої радіостанції шпигував для ФСБ в Києві
фото СБУ

Служби безпеки України повідомляє про затримання в Києві законспірованого агента ФСБ РФ – ним виявився 47-річний громадянин Росії, який працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно СБУ: "За матеріалами справи, окупанти задіяли агента для підготовки серії терактів у центрі Києва. Щоб підшукати потенційні цілі, фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони.

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У перервах між записами радіоефірів росіянин обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових".

Деталі: За даними слідства, підозрюваний (який, за даними прокуратури, понад 10 років проживає на Київщині) на замовлення спецслужб РФ збирав інформацію про адміністративні будівлі та автомобілі одного з оборонних відомств у столиці. Він здійснював приховану фото та відеофіксацію об’єктів під час прогулянки містом. Відповідні розвіддані з позначками геолокації агент ФСБ РФ передавав ворогу за допомогою одного із месенджерів.

 
 
 

Отримані дані армія РФ планувала використати для підготовки і проведення терористичних актів, кажуть в ОГП.

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Російська спецслужба планувала підірвати "підсвічені" авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв, додають в СБУ.

На місці події у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів із ФСБ та замаскованої фотофіксації об’єктів.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

СБУОфіс генпрокуроравійнашпигунство
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