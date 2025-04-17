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СБУ: Российский звукорежиссер известной радиостанции шпионил для ФСБ в Киеве

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 апреля 2025, 15:25
СБУ: Российский звукорежиссер известной радиостанции шпионил для ФСБ в Киеве
фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о задержании в Киеве законспирированного агента ФСБ РФ – им оказался 47-летний гражданин России, который работал звукорежиссером известной в Украине радиостанции.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно СБУ: "По материалам дела, оккупанты задействовали агента для подготовки серии терактов в центре Киева. Чтобы подыскать потенциальные цели, фигурант шпионил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны.

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В перерывах между записями радиоэфиров россиянин обходил центральные улицы столицы и скрыто фотографировал внедорожники, которые он считал автомобилями украинских военных".

Детали: По данным следствия, подозреваемый (который, по данным прокуратуры, более 10 лет проживает в Киевской области) по заказу спецслужб РФ собирал информацию об административных зданиях и автомобилях одного из оборонных ведомств в столице. Он осуществлял скрытую фото и видеофиксацию объектов во время прогулки по городу. Соответствующие разведданные с отметками геолокации агент ФСБ РФ передавал врагу с помощью одного из мессенджеров.

 
 
 

Полученные данные армия РФ планировала использовать для подготовки и проведения террористических актов, говорят в ОГП.

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Российская спецслужба планировала взорвать "подсвеченные" авто с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств, добавляют в СБУ.

На месте происшествия у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с ФСБ и замаскированной фотофиксации объектов.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

СБУОфис генпрокуроравойнашпионаж
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