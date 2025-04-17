У Кремлі визнали, що США та РФ не домовились про нову розмову Трампа і Путіна

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомив, що російська і американська сторони ще не домовилися щодо нової телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і правителем РФ Володимиром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: За його словами, діалог про нову телефонну розмову Путіна і Трампа триває, поки домовленостей не досягнуто. "Розмова про це йде, про цю телефонну розмову. Поки що домовленостей не досягнуто", – сказав Ушаков.

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