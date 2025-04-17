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У Кремлі визнали, що США та РФ не домовились про нову розмову Трампа і Путіна

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 квітня 2025, 15:31
У Кремлі визнали, що США та РФ не домовились про нову розмову Трампа і Путіна
Путін і Трамп. ілюстративне фото Getty Images

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомив, що російська і американська сторони ще не домовилися щодо нової телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і правителем РФ Володимиром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: За його словами, діалог про нову телефонну розмову Путіна і Трампа триває, поки домовленостей не досягнуто. "Розмова про це йде, про цю телефонну розмову. Поки що домовленостей не досягнуто", – сказав Ушаков.

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Передісторія:

  • Видання Politico ще на початку квітня стверджувало, що найближчим часом – можливо, навіть у п’ятницю, 11 квітня,  – могла відбутися телефонна розмова між лідерами США та Росії. Однак розмови так і не було.
  • Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни.
  • Водночас ЗМІ повідомляли, що високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин. 

ПутінТрампСШАРосія
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