В Кремле признали, что США и РФ не договорились о новом разговоре Трампа и Путина

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщил, что российская и американская стороны еще не договорились о новом телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"

Детали: По его словам, диалог о новом телефонном разговоре Путина и Трампа продолжается, пока договоренности не достигнуты. "Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока что договоренности не достигнуты", - сказал Ушаков.

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Издание Politico еще в начале апреля утверждало, что в ближайшее время - возможно, даже в пятницу, 11 апреля, - мог состояться телефонный разговор между лидерами США и России. Однако разговора так и не было.

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