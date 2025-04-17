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В Кремле признали, что США и РФ не договорились о новом разговоре Трампа и Путина

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 17 апреля 2025, 15:31
В Кремле признали, что США и РФ не договорились о новом разговоре Трампа и Путина
Путин и Трамп. иллюстративное фото Getty Images

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщил, что российская и американская стороны еще не договорились о новом телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"

Детали: По его словам, диалог о новом телефонном разговоре Путина и Трампа продолжается, пока договоренности не достигнуты. "Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока что договоренности не достигнуты", - сказал Ушаков.

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Издание Politico еще в начале апреля утверждало, что в ближайшее время - возможно, даже в пятницу, 11 апреля, - мог состояться телефонный разговор между лидерами США и России. Однако разговора так и не было.

Предыстория:

  • Издание Politico еще в начале апреля утверждало, что в ближайшее время – возможно, даже в пятницу, 11 апреля, – мог состояться телефонный разговор между лидерами США и России. Однако разговора так и не было.
  • Недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны.
  • В то же время СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.

ПутинТрампСШАРосcия
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